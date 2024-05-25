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Сегодня, 09:24

Погребняк отреагировал на новый контракт Акинфеева с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк рассказал, что думает о продлении контракта ЦСКА с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Положительно отношусь к продлению Акинфеевым контракта с ЦСКА. С его уровнем и навыками можно играть до тех пор, пока он сам не поймет, что больше не тянет.

Его тело само подскажет, когда заканчивать с футболом. Такие статусные вратари сами решают, когда уходить. Сейчас ему всего 38 лет, через два года будет 40, а это замечательный возраст, чтобы заканчивать. Травма Торопа? Она точно не повлияла на срок контракта Акинфеева», — сказал Погребняк «РБ Спорт».

24 мая ЦСКА объявил о продлении контракта с 38-летним вратарем до лета 2026 года.

В текущем сезоне Акинфеев провел 26 матчей во всех официальных турнирах, восемь из них отыграв «на ноль». Футболист выступает за команду уже больше 20 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pogrebnyak-travma-toropa-tochno-ne-povliyala-na-srok-kontrakta-akinfeeva/
Анатолий Бышовец
Игорь Акинфеев
Павел Погребняк
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 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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