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Сегодня, 09:12

Бышовец рассказал о проблемах «Зенита» во второй части сезона РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец объяснил проблемы «Зенита» во второй части сезона РПЛ.

«Что касается «Зенита», то он проигрывал из-за отсутствия мобильности. Пропускали голы на последних минутах — от «Динамо», ЦСКА, «Факела». В «Зените» много южноамериканских игроков, надо уметь их тренировать в условиях «рваного» календаря. У нас нет полноценного спортивного цикла: то пауза, то игра, долгий зимний перерыв. У бразильцев если есть возможность отдыхать, они, поверьте, будут отдыхать. Я проходил эту практику, когда тренировал португальский «Маритиму». Они вообще не любят тренироваться. А когда график «скачкообразный» в сезоне, могут возникнуть проблемы.

Плюс инерция побед «Зенита». Уходит мотивация игроков, появляется недооценки соперника, неуважение к нему. Отсюда все эти попытки сыграть вальяжно, на публику, как делает, например, Клаудиньо. Он пытается действовать нестандартно, зрелищно, чем-то удивить, но это все в ущерб развитию атаки, которая из быстрой превращается в медленную, потому что соперник успевает возвращаться назад", — цитирует Бышовеца «РБ Спорт».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-zenit-vesnoj-ne-pokazal-mobil-nosti-i-motivatsii/
Анатолий Бышовец
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
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Константин Тюкавин

Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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да Силва Виллиан Роша

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ЦСКА

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