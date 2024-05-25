Бышовец рассказал о проблемах «Зенита» во второй части сезона РПЛ

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец объяснил проблемы «Зенита» во второй части сезона РПЛ.

«Что касается «Зенита», то он проигрывал из-за отсутствия мобильности. Пропускали голы на последних минутах — от «Динамо», ЦСКА, «Факела». В «Зените» много южноамериканских игроков, надо уметь их тренировать в условиях «рваного» календаря. У нас нет полноценного спортивного цикла: то пауза, то игра, долгий зимний перерыв. У бразильцев если есть возможность отдыхать, они, поверьте, будут отдыхать. Я проходил эту практику, когда тренировал португальский «Маритиму». Они вообще не любят тренироваться. А когда график «скачкообразный» в сезоне, могут возникнуть проблемы.

Плюс инерция побед «Зенита». Уходит мотивация игроков, появляется недооценки соперника, неуважение к нему. Отсюда все эти попытки сыграть вальяжно, на публику, как делает, например, Клаудиньо. Он пытается действовать нестандартно, зрелищно, чем-то удивить, но это все в ущерб развитию атаки, которая из быстрой превращается в медленную, потому что соперник успевает возвращаться назад", — цитирует Бышовеца «РБ Спорт».