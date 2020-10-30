Герман Ткаченко: «Урунову в ЦСКА было бы легче конкурировать за место в основе, он всегда нравился Гончаренко»

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко рассказал «СЭ» о переходе Остона Урунова в «Спартак».

— ЦСКА и «Рубин» предлагали по 2 миллиона, — сказал Ткаченко. — Мне здесь сложно комментировать, моя компания ProSports Management является участником агентских прав по Урунову, но это больше территориально-номинальные права. У него очень серьезный агент, Ли Фэнг из Китая. Я высокого мнения об Урунове. Но в рамках летнего трансфера мы много спорили и чуть даже не поругались, потому что я считал, что ему лучше перейти в ЦСКА. Там молодому футболисту легче, а конкуренция бы велась с менее статусными партнерами, а не с Кралом, Бакаевым и Зобниным. Там умеют подводить к основе, меньше давления на молодых. Но я уверен, что «Спартак» с ним не прогадал. На Остона уже сегодня есть спрос. Это невероятно рандомное попадание Шамиля.

Скажу вам по секрету, Урунов должен был перейти в ЦСКА еще в начале этого года. В феврале должен был поехать на сбор с ними, но не получилось решить вопросы с визой. Остон всегда нравился Гончаренко, но требовался просмотр. В итоге он попал в «Уфу». Я в Урунова верю, но ситуация такая: команда на первом месте, большой клуб. Ему будет непросто, но конкуренция — часть профессии, он справится.

Полностью первая часть интервью Ткаченко — на сайте «СЭ»