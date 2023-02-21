Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:00

Медведев: «У «Зенита» есть договоренность о благотворительном матче с «Фенербахче»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Футболисты «Зенита».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что у клуба есть договоренность о проведении товарищеского матча с «Фенербахче» в Стамбуле.

«Есть договоренность о проведении товарищеского матча с «Фенербахче» 23 марта в Стамбуле. Встреча будет благотворительной, все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от ужасного землетрясения», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

Сегодня, 21 февраля «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает вариант с проведением товарищеского матча против «Фенербахче» в ходе паузы в РПЛ, связанной с играми сборных.

6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. По последним данным, число жертв трагедии превышает 41 тысячу человек.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230221/zenit-1853333372.html
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захарян не собирается переходить в «Галатасарай»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости