Медведев: «У «Зенита» есть договоренность о благотворительном матче с «Фенербахче»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что у клуба есть договоренность о проведении товарищеского матча с «Фенербахче» в Стамбуле.

«Есть договоренность о проведении товарищеского матча с «Фенербахче» 23 марта в Стамбуле. Встреча будет благотворительной, все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от ужасного землетрясения», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

Сегодня, 21 февраля «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает вариант с проведением товарищеского матча против «Фенербахче» в ходе паузы в РПЛ, связанной с играми сборных.

6 февраля на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. По последним данным, число жертв трагедии превышает 41 тысячу человек.