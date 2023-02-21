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Сегодня, 10:53

Захарян не собирается переходить в «Галатасарай»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не собирается переходить в «Галатасарай».

Сегодня, 21 февраля инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 1,9 миллиона евро в год.

В понедельник, 20 февраля пресс-служба «Динамо» опровергла информацию о желании Захаряна перейти в «Галатасарай».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 он провел за бело-голубых 22 матча, забил 3 мяча и сделал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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