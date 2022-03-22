Сайманов: «Останется ли Хвича? Сейчас он уехал в сборную»

В «Рубине» рассказали о будущем полузащитника Хвичи Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о будущем полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.

«Останется ли Хвича? Сейчас он уехал в сборную», — сказал Сайманов.

В нынешнем сезоне 21-летний грузин забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 22 матчах за «Рубин». Его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что ФИФА разрешила легионерам Тинькофф РПЛ приостанавливать соглашения с клубами в одностороннем порядке.