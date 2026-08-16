«Зенит» — «Динамо»: ВАР Кукуян и судья Чистяков правильно назначили пенальти в ворота москвичей

На 27-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Артем Чистяков поступил верно, после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов назначив пенальти в ворота гостей.



Изначально рефери не наказал Давида Рикардо за нарушение правил, совершенное в единоборстве с Александром Соболевым. Но видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк помогли арбитру исправить ошибку. Они показали ему на повторах, что динамовец левой ногой ударил соперника в опорную правую ногу и повлиял на его дальнейшие действия.