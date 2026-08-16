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Судейство

Сегодня, 15:10

«Зенит» — «Динамо»: ВАР Кукуян и судья Чистяков правильно назначили пенальти в ворота москвичей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 27-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» судья Артем Чистяков поступил верно, после ВАР-вмешательства и просмотра видеоповторов назначив пенальти в ворота гостей.

Изначально рефери не наказал Давида Рикардо за нарушение правил, совершенное в единоборстве с Александром Соболевым. Но видеоассистенты Павел Кукуян и Евгений Кукуляк помогли арбитру исправить ошибку. Они показали ему на повторах, что динамовец левой ногой ударил соперника в опорную правую ногу и повлиял на его дальнейшие действия.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Динамо

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Александр Соболев
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Артем Чистяков
Павел Кукуян
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«Зенит» — «Динамо»: Соболев оформил дубль

На воротах «Динамо» порвалась сетка в матче с «Зенитом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
4
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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