«Зенит» — «Динамо»: Соболев открыл счет с пенальти на 29-й минуте

«Зенит» вышел вперед в матче 4-го тура чемпионата России против московского «Динамо» — 1:0.

На 29-й минуте игры Александр Соболев реализовал пенальти. Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый после вмешательства ВАР за то, что защитник бело-голубых Давид Рикардо ударил Соболева щитком по голени.