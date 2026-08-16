Тренер «Динамо» Шварц: «Когда игра против «Зенита», то надо показывать свой максимальный уровень»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.

«Хорошо провели две игры. С точки зрения результата есть потенциал для роста. И сегодня у нас есть хорошая возможность проверить свои силы против такого хорошего соперника, как «Зенит». Посмотрим, как сегодня будет складываться игра. Если говорить об обороне — нам нужно будет надежно сыграть. Также мы должны быть достаточно острыми в атакующих фазах. Когда игра против «Зенита», то надо показывать свой максимальный уровень», — приводит слова Шварца matchtv.ru.

Встреча пройдет 16 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.