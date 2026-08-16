«Зенит» — «Динамо»: ориентировочные составы на матч 4-го тура РПЛ

«Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 4-го тура чемпионата России сезона-2026/27 в воскресенье, 16 августа. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«Зенит»: Адамов — Мантуан, Дивеев, Нино, Сантос — Барриос, Вендел — Луис Энрике, Глушенков, Педро — Соболев

«Динамо»: Расулов — Касерес, Осипенко, Рикардо, Рубенс — Фомин, Маринкин, Бителло — Гладышев, Тюкавин, Артур Гомес

У «Зенита» нет травмированных игроков. У «Динамо» из-за повреждения матч пропустит вратарь Андрей Лунев.

Официальные стартовые составы «Зенита» и «Динамо» станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Динамо», статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.