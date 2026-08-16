«Зенит» — «Динамо»: Соболев оформил дубль

«Зенит» забил второй гол в матче 4-го тура чемпионата России против московского «Динамо» — 2:0.

На 33-й минуте с передачи Максима Глушенкова отличился Александр Соболев, который ранее открыл счет в матче с пенальти.