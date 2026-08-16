Лещенко об игре «Зенит» — «Динамо» в РПЛ: «Этот матч многое решит»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с «СЭ» ожиданиями от матча бело-голубых против «Зенита» в 4-м туре РПЛ.

«Этот матч многое решит. Сегодня будет ясно, насколько «Динамо» готово и какие у них возможности впереди. Сможем понять, чего не хватает и какие нужны новые приобретения. Узнаем, способно ли «Динамо» бороться за топ-места. А «Зенит» сегодня будет самоутверждаться, это понятно наверняка. Проигрыш «Родине» их раззадорил», — сказал Лещенко «СЭ».

«Зенит» и «Динамо» сыграют в 4-м туре чемпионата России в воскресенье, 16 августа. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

Давид Петросян