Семак — о составе «Зенита» после ухода Дркушича: «Защитников у нас достаточно, вряд ли будут изменения»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против московского «Динамо» и рассказал о кондициях новичков команды.
Игра «Зенит» — «Динамо» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 14.30 по московскому времени.
«Действительно последние годы «Зенит», «Краснодар», «Динамо» всегда борются за самые высокие места, и матчи проходят весьма напряженно. Мне кажется, эта игра не станет исключением. Насколько новички команды Кевин Андраде, Фелипе Аугусто и бразильские сборники подошли к тем кондициям, чтобы показывать лучшую игру? Если пока никого из них нет в стартовом составе, значит, им требуется определенное время для того, чтобы адаптироваться», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».
Также тренер ответил, укомплектован ли «Зенит» с точки зрения центральных защитников после аренды Вани Дркушича в «Эспаньол».
«Ваня для нас был игроком, который мог закрыть несколько позиций. Мы пошли ему навстречу, дали возможность получать больше игровой практики. По поводу укомплектованности нашей центральной зоны — именно защитников у нас достаточное количество, поэтому вряд ли будут какие-то изменения», — добавил специалист.
Сине-бело-голубые набрали 6 очков за три матча и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0