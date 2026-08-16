Семак — о составе «Зенита» после ухода Дркушича: «Защитников у нас достаточно, вряд ли будут изменения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ против московского «Динамо» и рассказал о кондициях новичков команды.

Игра «Зенит» — «Динамо» пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

«Действительно последние годы «Зенит», «Краснодар», «Динамо» всегда борются за самые высокие места, и матчи проходят весьма напряженно. Мне кажется, эта игра не станет исключением. Насколько новички команды Кевин Андраде, Фелипе Аугусто и бразильские сборники подошли к тем кондициям, чтобы показывать лучшую игру? Если пока никого из них нет в стартовом составе, значит, им требуется определенное время для того, чтобы адаптироваться», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Также тренер ответил, укомплектован ли «Зенит» с точки зрения центральных защитников после аренды Вани Дркушича в «Эспаньол».

«Ваня для нас был игроком, который мог закрыть несколько позиций. Мы пошли ему навстречу, дали возможность получать больше игровой практики. По поводу укомплектованности нашей центральной зоны — именно защитников у нас достаточное количество, поэтому вряд ли будут какие-то изменения», — добавил специалист.

Сине-бело-голубые набрали 6 очков за три матча и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.