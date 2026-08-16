«Зенит» — «Динамо»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 4-го тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в воскресенье, 16 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Матч можно будет посмотреть бесплатно на федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Старт эфира — в 14.25 мск. Кроме того, игру покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

В этом сезоне РПЛ «Зенит» одержал две победы и потерпел одно поражение. Команда набрала 6 очков и занимает второе место. «Динамо» одержало одну победу, потерпело одно поражение и один раз сыграло вничью — с 1 очком бело-голубые располагаются на девятой строчке.

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