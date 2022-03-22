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«Пока ничего не решили». Сайманов — об общем собрании РПЛ

Гендиректор «Рубина» Сайманов рассказал о ходе заседания общего собрания РПЛ
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос о заседании общего собрания клубов РПЛ.

— Какие были приняты решения на общем собрании?

— Пока ничего не решили, — заявил Сайманов.

Общее собрание РПЛ проходит сегодня, 22 марта. Ранее сообщалось, что во время заседания будут рассматриваться вопросы о возможном расширении лиги с 16 до 18 команд и введении моратория на вылет из лиги в сезоне-2021/22.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
0
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