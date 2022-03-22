Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос о заседании общего собрания клубов РПЛ.

— Какие были приняты решения на общем собрании?

— Пока ничего не решили, — заявил Сайманов.

Общее собрание РПЛ проходит сегодня, 22 марта. Ранее сообщалось, что во время заседания будут рассматриваться вопросы о возможном расширении лиги с 16 до 18 команд и введении моратория на вылет из лиги в сезоне-2021/22.