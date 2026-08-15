В РПЛ неожиданный герой — Максименко из «Родины». Нападающий оформил хет-трик в яркой перестрелке с «Акроном»
«Родина» дома сыграла вничью с «Акроном» в 4-м туре РПЛ — 3:3. Матч получился ярким, с камбэком тольяттинцев, но главным героем стал нападающий хозяев Артем Максименко. 28-летний футболист забил все три мяча своей команды и был признан лучшим игроком встречи.
«То, что тренирую каждый день, то и забиваю»
Первый раз Максименко отличился на 12-й минуте. Получилось красиво: форвард мощно выстрелил из-за штрафной и попал прямо в девятку. Второй гол незадолго до перерыва получился не менее изящным — Артем подхватил мяч и забил с ближней дистанции, переиграв опекуна.
А на 77-й минуте Максименко оформил хет-трик, завершив контратаку «Родины». Но даже этого москвичам не хватило для победы: «Акрон» благодаря точным ударам Стефана Лончара, Жилсона Беншимола и Кевина Аревало увез ничью. На покер Артем замахнуться не смог — в конце встречи главный тренер хозяев Хуан Диас заменил его на защитника Илью Дятлова.
Тем не менее после финального свистка эмоции у Максименко были скорее положительные.
«Какие ощущения от хет-трика? То, что тренирую каждый день, то и забиваю. Дает плоды. Очень рад, что с обеих ног сегодня залетело. Это то, чему уделяю внимание все время», — сказал нападающий в эфире «Матч ТВ».
Первый хет-трик
Для Артема хет-трик стал первым в карьере. А вот забивать на уровне РПЛ ему уже доводилось — в 2021 году в составе «Урала» он огорчил «Ростов» (1:1). До сих пор это был его единственный гол в элитном дивизионе, поскольку до нынешнего сезона футболист несколько лет выступал в Первой лиге.
Интересно, что дебютным хет-триком Максименко огорчил де-юре родную команду. Нападающий родился в Тольятти и начинал заниматься футболом в Академии имени Коноплева, которая с 2022-го принадлежит «Акрону».
Кроме того, Артем стал шестым игроком РПЛ за 10 лет, оформившим хет-трик за клуб, поднявшийся в прошедшем сезоне из Первой лиги, сообщает Opta Sports. До него это удавалось Евгению Маркову («Тосно», 2017), Александру Кокорину («Сочи», 2020), Владимиру Сычевому («Оренбург», 2022, два хет-трика), Алексу Фернандесу («Балтика», 2024) и Кириллу Кравцову («Сочи», 2026).
«Родина» набрала 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Акрон» (2 очка) расположился на 15-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0