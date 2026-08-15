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15 августа, 17:10

В РПЛ неожиданный герой — Максименко из «Родины». Нападающий оформил хет-трик в яркой перестрелке с «Акроном»

Нападающий «Родины» Артем Максименко забил три гола в матче РПЛ с «Акроном»
Артем Белинин
Корреспондент
Артем Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
До этого у него был один гол в Премьер-лиге — пять лет назад.
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
15 августа, 14:00. Арена Химки (Химки)
Родина
3:3
Акрон

«Родина» дома сыграла вничью с «Акроном» в 4-м туре РПЛ — 3:3. Матч получился ярким, с камбэком тольяттинцев, но главным героем стал нападающий хозяев Артем Максименко. 28-летний футболист забил все три мяча своей команды и был признан лучшим игроком встречи.

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«То, что тренирую каждый день, то и забиваю»

Первый раз Максименко отличился на 12-й минуте. Получилось красиво: форвард мощно выстрелил из-за штрафной и попал прямо в девятку. Второй гол незадолго до перерыва получился не менее изящным — Артем подхватил мяч и забил с ближней дистанции, переиграв опекуна.

А на 77-й минуте Максименко оформил хет-трик, завершив контратаку «Родины». Но даже этого москвичам не хватило для победы: «Акрон» благодаря точным ударам Стефана Лончара, Жилсона Беншимола и Кевина Аревало увез ничью. На покер Артем замахнуться не смог — в конце встречи главный тренер хозяев Хуан Диас заменил его на защитника Илью Дятлова.

Тем не менее после финального свистка эмоции у Максименко были скорее положительные.

«Какие ощущения от хет-трика? То, что тренирую каждый день, то и забиваю. Дает плоды. Очень рад, что с обеих ног сегодня залетело. Это то, чему уделяю внимание все время», — сказал нападающий в эфире «Матч ТВ».

Артем Максименко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первый хет-трик

Для Артема хет-трик стал первым в карьере. А вот забивать на уровне РПЛ ему уже доводилось — в 2021 году в составе «Урала» он огорчил «Ростов» (1:1). До сих пор это был его единственный гол в элитном дивизионе, поскольку до нынешнего сезона футболист несколько лет выступал в Первой лиге.

Интересно, что дебютным хет-триком Максименко огорчил де-юре родную команду. Нападающий родился в Тольятти и начинал заниматься футболом в Академии имени Коноплева, которая с 2022-го принадлежит «Акрону».

Кроме того, Артем стал шестым игроком РПЛ за 10 лет, оформившим хет-трик за клуб, поднявшийся в прошедшем сезоне из Первой лиги, сообщает Opta Sports. До него это удавалось Евгению Маркову («Тосно», 2017), Александру Кокорину («Сочи», 2020), Владимиру Сычевому («Оренбург», 2022, два хет-трика), Алексу Фернандесу («Балтика», 2024) и Кириллу Кравцову («Сочи», 2026).

«Родина» набрала 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Акрон» (2 очка) расположился на 15-й строчке.

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Артем Максименко
ФК Акрон
ФК Родина
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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