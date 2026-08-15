В РПЛ неожиданный герой — Максименко из «Родины». Нападающий оформил хет-трик в яркой перестрелке с «Акроном»

До этого у него был один гол в Премьер-лиге — пять лет назад.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 14:00. Арена Химки (Химки)

«Родина» дома сыграла вничью с «Акроном» в 4-м туре РПЛ — 3:3. Матч получился ярким, с камбэком тольяттинцев, но главным героем стал нападающий хозяев Артем Максименко. 28-летний футболист забил все три мяча своей команды и был признан лучшим игроком встречи.

«То, что тренирую каждый день, то и забиваю»

Первый раз Максименко отличился на 12-й минуте. Получилось красиво: форвард мощно выстрелил из-за штрафной и попал прямо в девятку. Второй гол незадолго до перерыва получился не менее изящным — Артем подхватил мяч и забил с ближней дистанции, переиграв опекуна.

А на 77-й минуте Максименко оформил хет-трик, завершив контратаку «Родины». Но даже этого москвичам не хватило для победы: «Акрон» благодаря точным ударам Стефана Лончара, Жилсона Беншимола и Кевина Аревало увез ничью. На покер Артем замахнуться не смог — в конце встречи главный тренер хозяев Хуан Диас заменил его на защитника Илью Дятлова.

Тем не менее после финального свистка эмоции у Максименко были скорее положительные.

«Какие ощущения от хет-трика? То, что тренирую каждый день, то и забиваю. Дает плоды. Очень рад, что с обеих ног сегодня залетело. Это то, чему уделяю внимание все время», — сказал нападающий в эфире «Матч ТВ».

Артем Максименко. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первый хет-трик

Для Артема хет-трик стал первым в карьере. А вот забивать на уровне РПЛ ему уже доводилось — в 2021 году в составе «Урала» он огорчил «Ростов» (1:1). До сих пор это был его единственный гол в элитном дивизионе, поскольку до нынешнего сезона футболист несколько лет выступал в Первой лиге.

Интересно, что дебютным хет-триком Максименко огорчил де-юре родную команду. Нападающий родился в Тольятти и начинал заниматься футболом в Академии имени Коноплева, которая с 2022-го принадлежит «Акрону».

Кроме того, Артем стал шестым игроком РПЛ за 10 лет, оформившим хет-трик за клуб, поднявшийся в прошедшем сезоне из Первой лиги, сообщает Opta Sports. До него это удавалось Евгению Маркову («Тосно», 2017), Александру Кокорину («Сочи», 2020), Владимиру Сычевому («Оренбург», 2022, два хет-трика), Алексу Фернандесу («Балтика», 2024) и Кириллу Кравцову («Сочи», 2026).

«Родина» набрала 4 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице, «Акрон» (2 очка) расположился на 15-й строчке.