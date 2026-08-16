15-летний вратарь «Динамо» Джиоев попал в заявку на матч РПЛ с «Зенитом»

15-летний голкипер «Динамо» Руслан Джиоев попал в заявку команды на матч с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.

В сезоне-2025/26 он принял участие в 10 поединках ЮФЛ, в двух из которых сыграл на ноль.

В стартовом составе бело-голубых на поле выйдет вратарь Курбан Расулов.

Встреча пройдет 16 августа на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 14.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.