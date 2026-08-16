«Балтика» — «Спартак»: ориентировочные составы на матч 4-го тура РПЛ

«Балтика» и «Спартак» сыграют в матче 4-го тура чемпионата России сезона-2026/27 в воскресенье, 16 августа. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 19:30. Ростех Арена (Калининград)

«Балтика»: Латышонок — Бевеев, Андерсон, Гассама, Варатынов, Чивич — Мендель, Мурид, М. Петров, Титков — Хиль

«Спартак»: Максименко — Денисов, Ву, Бабич, Зобнин — Умяров, Литвинов — Солари, Барко, Маркиньос — Угальде

У «Балтики» из-за травм не сыграют полузащитник Александр Филин и защитник Максим Шнапцев. У «Спартака» нет травмированных игроков.

Официальные стартовые составы «Балтики» и «Спартака» станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Спартак», статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.

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