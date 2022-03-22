Генеральный директор «Уфы» Газизов рассказал, что обсуждалось на общем собрании РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что обсуждалось на общем собрании клубов РПЛ.

— Есть какие-то решения?

— Нет.

— Какая была повестка?

— Много чего обсуждали. Среди них были насущные вещи РПЛ. Фиксацию зарплат не обсуждали.

Общее собрание РПЛ проходит сегодня, 22 марта. Ранее сообщалось, что во время заседания будет рассматриваться вопрос о возможном расширении лиги с 16 до 18 команд.