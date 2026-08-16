«Зенит» — «Динамо»: результат и итог матча РПЛ

«Зенит» и «Динамо» сыграют в 4-м туре чемпионата России в воскресенье, 16 августа. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Счет появится на этой странице после окончания матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Зенит» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Начало эфира — в 18.25 мск.

«Зенит» одержал две уверенные победы на старте РПЛ, разгромив «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0). Однако в третьем туре команда Сергея Семака сенсационно уступила дома новичку лиги «Родине» (1:2).

«Динамо» начало сезон неуверенно — команда Сандро Шварца сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0), уступила «Балтике» (1:2) и победила махачкалинское «Динамо» (3:1).

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