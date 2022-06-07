Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Работы ведутся, замечания устраняются, контракты подписаны»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал выполнение клубом условий лицензирования для РПЛ.

«Работы ведутся, замечания устраняются, контракты подписаны. Тоже самое сегодня сказал и Максим Львович Митрофанов. Мы не исключение. Есть ряд других клубов, которые устраняют замечания», — сказал Асхабадзе «СЭ».

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.

Ранее председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал, что «Уфа» может занять место «Факела» в случае, если команда не выполнит условия лицензирования для выступления в РПЛ.