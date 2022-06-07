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Ребров рассказал, как команда попрощалась с Бакаевым и Жиго

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, как команда попрощалась с полузащитником Зелимханом Бакаевым и с защитником Самюэлем Жиго.

— Этот матч был последним в «Спартаке» для Самюэля Жиго и Зелимхана Бакаева. Как команда попрощалась с ними?

— Мы понимали, что Жиго уйдет и было время подготовиться. Самюэля будет не хватать, он хороший человек и футболист. Хочется, чтобы у него все получилось в «Марселе». С Бакаевым немного другая ситуация. Я точно знаю, что шли переговоры, в каких-то я даже участвовал. К сожалению, так бывает. Естественно, никто не готовился. Все знали, что идут переговоры, но никто не знал исхода. Получилось вот так. Хорошо попрощались, пожелали друг другу удачи. Самое главное — оставаться людьми. Про себя могу сказать, что мы в глаза друг другу смотреть можем. Хоть и были претензии, когда я был футболистом, но это нормально. Клуб дал ему все, что можно.

Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 он забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В составе команды 28-летний француз стал обладателем Кубка России-2021/22.

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Артем Ребров
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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Химки – Спартак
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