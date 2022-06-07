Ребров рассказал, как команда попрощалась с Бакаевым и Жиго

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров в интервью «СЭ» рассказал, как команда попрощалась с полузащитником Зелимханом Бакаевым и с защитником Самюэлем Жиго.

— Этот матч был последним в «Спартаке» для Самюэля Жиго и Зелимхана Бакаева. Как команда попрощалась с ними?

— Мы понимали, что Жиго уйдет и было время подготовиться. Самюэля будет не хватать, он хороший человек и футболист. Хочется, чтобы у него все получилось в «Марселе». С Бакаевым немного другая ситуация. Я точно знаю, что шли переговоры, в каких-то я даже участвовал. К сожалению, так бывает. Естественно, никто не готовился. Все знали, что идут переговоры, но никто не знал исхода. Получилось вот так. Хорошо попрощались, пожелали друг другу удачи. Самое главное — оставаться людьми. Про себя могу сказать, что мы в глаза друг другу смотреть можем. Хоть и были претензии, когда я был футболистом, но это нормально. Клуб дал ему все, что можно.

Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента. В сезоне-2021/22 он забил 3 гола и отдал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

Жиго выступал за «Спартак» с июля 2018 года. В составе команды 28-летний француз стал обладателем Кубка России-2021/22.