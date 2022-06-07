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Сегодня, 10:45

В РФС рассказали, кто заменит «Факел» в случае невыдачи лицензии РФС-1

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Факела».
Фото ФК «Факел»

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов объяснил, кто заменит воронежский «Факел» в РПЛ в случае невыполнения условий лицензирования.

«В случае невыполнения условий наступают последствия. Мы смотрим эти же критерии у клубов, которые покинули лигу. Мы отталкиваемся от старта сезона, если нарушения невозможно устранить, то решения принимает исполком.

На данный момент замена «Факелу» — клуб, занявший 14-е место в РПЛ. Сейчас это «Уфа», при условии отсутствия замечаний. Если комиссия понимает, что в указанные сроки замечания будут выполнены, то комиссия выдает лицензию под условием», — сказал Митрофанов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам сезона-2021/22 и вышел в РПЛ напрямую.

РПЛ
РФС
ФК Факел (Воронеж)
Максим Митрофанов
6
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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 0 : 1
21.05 17:00
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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