В РФС рассказали, кто заменит «Факел» в случае невыдачи лицензии РФС-1

Председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов объяснил, кто заменит воронежский «Факел» в РПЛ в случае невыполнения условий лицензирования.

«В случае невыполнения условий наступают последствия. Мы смотрим эти же критерии у клубов, которые покинули лигу. Мы отталкиваемся от старта сезона, если нарушения невозможно устранить, то решения принимает исполком.

На данный момент замена «Факелу» — клуб, занявший 14-е место в РПЛ. Сейчас это «Уфа», при условии отсутствия замечаний. Если комиссия понимает, что в указанные сроки замечания будут выполнены, то комиссия выдает лицензию под условием», — сказал Митрофанов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам сезона-2021/22 и вышел в РПЛ напрямую.