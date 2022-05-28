«Урал» заключил долгосрочный контракт с защитником Лео Гогличидзе

Защитник Лео Гогличидзе официально стал игроком «Урала», сообщается на сайте клуба. Права на игрока принадлежали «Краснодару».

О том, на какой срок футболист стал игроком уральского клуба, не сообщается.

Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». Сезон-2021/22 футболист провел в аренде в «Урале». За команду он сыграл 23 матча, отметившись 1 голом.

По итогам сезона-2021/22 «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице РПЛ.