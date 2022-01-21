Гендиректор «Химок» Габулов рассказал, есть ли у клуба интерес к Кокорину

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что для перехода нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» необходимо, чтобы сложились все обстоятельства.

— В «Динамо» Кокорин был вам как младший брат, постоянно старались его направить. Поддерживаете связь? Обидно, что в Италии ему вручают оскорбительную премию «Шут года»?

— Конечно, мы периодически общаемся. Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии. Хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства. Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается. Со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить. Для нападающего недостаточно выходить за считаные минуты. И стоит учитывать, что в «Фиорентине» есть Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка. Кроме того, Европа — это не Россия. Сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования. На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас. И для адаптации, и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Может быть, с этим связано, или языковой барьер, или еще какие-то факторы. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.

— Не было мысли пригласить Кокорина в «Химки»?

— Мы, конечно, рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы «Фиорентина» рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду, либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в финансовом плане. Чтобы были готовность и желание самого Кокорина выступать за «Химки». Пока этой темы нет на повестке дня.