Гендиректор «Химок» Габулов рассказал, есть ли у клуба интерес к Кокорину
Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что для перехода нападающего Александра Кокорина из «Фиорентины» необходимо, чтобы сложились все обстоятельства.
— В «Динамо» Кокорин был вам как младший брат, постоянно старались его направить. Поддерживаете связь? Обидно, что в Италии ему вручают оскорбительную премию «Шут года»?
— Конечно, мы периодически общаемся. Очень обидно, что у Сани не складывается в Италии. Хотя у него есть все возможности для этого в плане профессионализма, уровня мастерства. Трудно судить, не находясь внутри, почему не получается. Со слов Саши, в клубе на него рассчитывают или рассчитывали. Хотя ему давали мало шансов, чтобы себя проявить. Для нападающего недостаточно выходить за считаные минуты. И стоит учитывать, что в «Фиорентине» есть Влахович, сильный конкурент, на которого делается большая ставка. Кроме того, Европа — это не Россия. Сам поиграл там, знаю, как выстраивается работа, какой уровень организации, какие требования. На Западе, конечно, все немного по-другому, чем у нас. И для адаптации, и для привыкания к ритму, распорядку, требованиям российским футболистам тоже нужно определенное время. Может быть, с этим связано, или языковой барьер, или еще какие-то факторы. Плюс были две-три травмы, которые тоже мешали Саше набирать форму.
— Не было мысли пригласить Кокорина в «Химки»?
— Мы, конечно, рассмотрели бы эту возможность, если бы она появилась. Но должны сложиться все обстоятельства. Чтобы «Фиорентина» рассматривала вариант отпустить Сашу либо в аренду, либо на полный трансфер. Чтобы условия устроили нас в финансовом плане. Чтобы были готовность и желание самого Кокорина выступать за «Химки». Пока этой темы нет на повестке дня.
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|9
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9
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|6
|5
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|20-26
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10
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|18
|6
|4
|8
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11
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|12-18
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12
|Арсенал
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|5
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|21-35
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13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
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14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
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15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
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16
|Химки
|18
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|16-31
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|26.02
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Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
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Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
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Сочи – Арсенал
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|26.02
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Спартак – ЦСКА
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|27.02
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Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
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Ахмат – Уфа
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|28.02
|19:00
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Зенит – Рубин
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
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Артем Дзюба
Зенит
|10
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Матео Кассьерра
Сочи
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|П
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
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Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
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|К
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Максимилиано Кофрие
Спартак
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|1
|2
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Гжегож Крыховяк
Краснодар
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