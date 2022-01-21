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«Для Жиркова вопрос финансов не стоял». Гендиректор «Химок» Габулов — о мотивации новичка клуба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Владимир Габулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что подписание контракт с защитником Юрием Жирковым это больше формальность ради заявки на сезон.

Владимир Габулов. «С Кокориным на связи, но темы его перехода в «Химки» нет. А контракт с Жирковым — формальность». Большое интервью Владимира Габулова

— Мы представляем, к каким зарплатам привыкли Жирков и Мамаев. Разве этот уровень для «Химок» не космос?

— При переговорах с Павлом Мамаевым меня еще в клубе не было. Что касается Юры, то вопрос финансов вообще не стоял. Он очень порядочно себя ведет в этом отношении, никаких условий не выдвигал. Мы предложили столько, сколько в наших возможностях, он принял. Юру беспокоила не зарплата, а собственное состояние, насколько он готов помочь нам. Мы договорились: насколько здоровье Жиркова позволит, столько он и играет. Сказал ему: если вдруг наступит момент, когда ты захочешь завершить карьеру, то будем рады видеть тебя в структуре клуба. Опыт, знания и имя Юры очень нам пригодятся.

— Именно поэтому у него длительность контракта по схеме «0,5+1»?

— Да. Но мы с Юрой обсудили, что контракт заключаем только из-за того, что это нужно для заявки. Договор не обязывает его ни к чему, фактически это формальность. Все будет зависеть от желания и состояния Жиркова, в его порядочности сомнений никаких.

Владимир Габулов
Юрий Жирков
Футбол
ФК Химки
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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