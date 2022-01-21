«Для Жиркова вопрос финансов не стоял». Гендиректор «Химок» Габулов — о мотивации новичка клуба

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» отметил, что подписание контракт с защитником Юрием Жирковым это больше формальность ради заявки на сезон.

— Мы представляем, к каким зарплатам привыкли Жирков и Мамаев. Разве этот уровень для «Химок» не космос?

— При переговорах с Павлом Мамаевым меня еще в клубе не было. Что касается Юры, то вопрос финансов вообще не стоял. Он очень порядочно себя ведет в этом отношении, никаких условий не выдвигал. Мы предложили столько, сколько в наших возможностях, он принял. Юру беспокоила не зарплата, а собственное состояние, насколько он готов помочь нам. Мы договорились: насколько здоровье Жиркова позволит, столько он и играет. Сказал ему: если вдруг наступит момент, когда ты захочешь завершить карьеру, то будем рады видеть тебя в структуре клуба. Опыт, знания и имя Юры очень нам пригодятся.

— Именно поэтому у него длительность контракта по схеме «0,5+1»?

— Да. Но мы с Юрой обсудили, что контракт заключаем только из-за того, что это нужно для заявки. Договор не обязывает его ни к чему, фактически это формальность. Все будет зависеть от желания и состояния Жиркова, в его порядочности сомнений никаких.