Газзаев рассказал, как ЦСКА нужно вести себя с Влашичем

Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал свое мнение о ситуации вокруг возможного ухода хавбека Николы Влашича из ЦСКА.

— В ситуации вокруг Влашича, который рвется уйти, я полностью на стороне ПФК. Влашич ведет себя так, будто ему все дозволено, — заметил Газзаев. — Есть жесткие контрактные обязательства как у клуба перед игроком, так и у игрока перед клубом. ЦСКА не против, чтобы Николу купили, но армейцы хотят получить конкретную сумму, и это их полное право.

Странно в этой ситуации ходить и клянчить: «Снизьте цену, продайте!» Получается, он сам себя принижает. Значит, просто не стоит таких денег. Через прессу на ЦСКА постоянно пытается громкими заявлениями давить отец Влашича. Разве это поведение профессионального спортсмена?

В этой ситуации ЦСКА прав на 100 процентов. Влашичу надо выполнять контрактные обязательства, а не строить из себя обиженного. На обиженных, как известно, воду возят! Мне показалось, что у полузащитника лишний вес, он потерял скорость. Хорвату надо проявлять себя сейчас, привлекая внимание того же «Милана». А вместо этого хавбек играет так, что про него скоро забудут. ЦСКА же надо действовать жестче в этой ситуации. Есть действенные инструменты — штрафные санкции.

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