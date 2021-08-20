«То ли «Ракув», то ли «Рукав», то ли «Шланг». Газзаев о вылете «Рубина» из Лиги конференций.
08:35
Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о неудаче казанской команды в ЛК.
— Название соперника «Рубина» я, по правде сказать, услышал в европейском футболе впервые, — говорит Газзаев. — То ли «Ракув», то ли «Рукав», то ли «Шланг»... Очевидно, что казанцы должны побеждать такого соперника — команду без опыта и без именитых людей в составе. Поразительно, что «Рубин» не сумел забить ни одного мяча.
Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на сайте «СЭ»
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