Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«То ли «Ракув», то ли «Рукав», то ли «Шланг». Газзаев о вылете «Рубина» из Лиги конференций.

08:35
12 августа. Казань. «Рубин» — «Ракув» — 0:1 д.в. Фото ФК Рубин, Instagram
12 августа. Казань. «Рубин» — «Ракув» — 0:1 д.в. Фото ФК Рубин, Instagram
Теги:

Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказался о неудаче казанской команды в ЛК.

— Название соперника «Рубина» я, по правде сказать, услышал в европейском футболе впервые, — говорит Газзаев. — То ли «Ракув», то ли «Рукав», то ли «Шланг»... Очевидно, что казанцы должны побеждать такого соперника — команду без опыта и без именитых людей в составе. Поразительно, что «Рубин» не сумел забить ни одного мяча.

Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на сайте «СЭ»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Вячеслав Короткин все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Урунов возвращается в «Уфу». Деньги на игрока появились с приходом нового спонсора
«13 лет без успехов в Европе! Нужно кардинально реформировать наш футбол». Большой разговор с Валерием Газзаевым
Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Трабзонспор» в плей-офф Лиги конференций
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд