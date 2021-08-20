Газзаев объяснил, почему «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов от «Бенфики»

Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал причины двух поражений красно-белых в третьем отборочном раунде ЛЧ.

— Глядя на «Бенфику» на фоне «Спартака», мы увидели огромную разницу в качестве и уровне футбола, в исполнении индивидуальных и командных действий, — сказал Газзаев. — Любой технический или тактический прием выполнялся игроками португальской команды на очень высокой скорости. Футболисты из Лиссабона отличались быстротой мышления и исполнения. Кто медленнее думает на поле, тот, естественно, и терпит поражение.

При этом по составу «Спартак», на мой взгляд, является одним из сильнейших в нашем чемпионате, обладает качественной группой исполнителей во всех линиях и не сказать, чтобы очень сильно уступает «Бенфике». Однако неудачи дома и в гостях получились безоговорочными, у москвичей вообще не было шансов. Значит, дело в подготовке к матчам, атмосфере как внутри клуба, так и вокруг него.

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