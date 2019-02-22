Газизов - о трансфере Дивеева в ЦСКА: "Если бы я был молодым игроком, то обязательно перешел к Гончаренко"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал переход защитника уфимского клуба Игоря Дивеева в ЦСКА. 19-летний игрок обороны будет выступать за ЦСКА на правах аренды до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

- Гончаренко какую-то роль сыграл в переговорах?, - вопрос Газизову.

- Считаю, что Михалыч на сегодняшний день абсолютно топовый тренер. Если бы я был молодым игроком, то обязательно перешел бы к нему. Это мое личное мнение. Он доказал это большой работой. Это повлияло на наше решение.

Но в тоже время мощнейшую роль играет то, что клубом владеет Евгений Леннорович Гинер. Его слова, его путь дают уверенность игрокам. Ну и, конечно, мои личные отношения с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым были учтены. Все работало в совокупности. Не могу сказать, что сыграл один фактор.

- Гончаренко обещал Дивееву игровую практику?

- Могу сказать, что никогда никому никто не дает гарантий, что он будет выходить. Человек должен доказывать это на тренировках, доказывать каждый день. Если у Игоря это получится, то все мы будем рады. (Арман Мкртчян)