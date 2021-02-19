Газизов: «Никаких договоренностей насчет того, чтобы Кокорин не играл с «Зенитом» и «Сочи» не было»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что у красно-белых не было договоренности с «Зенитом» и «Сочи» по поводу того, чтобы нападающий Александр Кокорин не играл против этих команд.

«У любого спортсмена бывают нехорошие времена. Маленькая травма не позволяет футболисту играть на полный уровень. Была ли договоренность, что Кокорин не должен играть с «Зенитом» и «Сочи»? Вы сами в это верите? Да? Хорошо. Это не так. Я с уверенностью могу это сказать, потому что я подписывал этот контракт и вел переговоры с Сашей. Никаких таких договоренностей не было», — сказал Газизов в эфире канала «Коммент.Шоу» на YouTube.

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента летом 2020 года. Ранее форвард выступал за «Зенит» и «Сочи». На счету 29-летнего россиянина 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за «Спартак». В январе 2021 года футболист перешел в «Фиорентину».