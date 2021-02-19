Газизов рассказал о своих отношениях с Тедеско

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал об отношениях с наставником красно-белых Доменико Тедеско.

«Я был за «Спартак». Я пришел в клуб генеральным директором и полностью был за него. Тедеско тоже был за «Спартак». Естественно, было непросто, мы ведь незнакомые люди, но, в любом случае, нужно находить какие-то взаимодействия. Мы пытались. Мне нравилось работать с тренерским штабом, было интересно посмотреть, что они делают. Мое решение было, чтобы Тедеско остался», — сказал Газизов в эфире канала «Коммент.Шоу» на YouTube.

Специалист отметил, что не видел предпосылок для ухода Тедеско из клуба.

«Предпосылок к тому, что Тедеско уйдет, не было. Время сделало так, что он принял это решение. Не знаю, откуда кто-то взял, что мы не в связке. Мы были в связке. Мы делали общее дело. Мы можем любить или не любить друг друга, но если мы отдаемся общему делу, то мы вместе», — добавил Газизов.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Тедеско является главным тренером красно-белых с октября 2019 года. В декабре 2020 года немецкий специалист заявил, что покинет команду по окончании сезона-2020/21.