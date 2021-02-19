Газизов объяснил, почему сорвался трансфер Орье в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о несостоявшемся переходе в команду защитника «Тоттенхэма» Сержа Орье.

«Самый обидный несостоявшийся трансфер в «Спартаке»? Орье. Уже договорились, но потом возникли определенные моменты. «Тоттенхэм» был за, Орье был за, но потом произошла определенная история... Очень много посредников звонило, говорили: «Мы решим, выбьем больше денег». Это подтвердил его агент. Орье был первым, на кого глаз положили. Когда получили отказ, решили взять Мозеса», — сказал Газизов в эфире канала «Коммент.Шоу» на YouTube.

В сезоне-2020/21 Орье провел 18 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего ивуарийца в 20 миллионов евро.