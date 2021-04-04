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Понсе и Крал пропустят матч против «Ростова» из-за травм

17:50
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Полузащитник Алекс Крал и нападающий Эсекиэль Понсе не попали в состав «Спартака» на матч 24-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова». Не оказалось их и в числе запасных.

Как сообщила пресс-служба московского клуба, футболисты продолжают восстанавливаться от повреждений, полученных перед паузой на игры сборных.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




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