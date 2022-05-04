Гаврилов считает сокращение финансирования «Спартака» стимулом развития футболистов

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о сокращении финансирования московского клуба.

«Не знаю, с чем может быть связано это сокращение. Это приведет к уменьшению зарплат. Значит люди будут стараться лучше играть, чтобы получать премиальные. Если будут плохо играть, то вообще ничего не будут зарабатывать. Это стимул развития для футболистов. Сейчас они все равно свои миллионы получают вне зависимости от игры. Нет мотивации показывать свой максимум, их все устраивает», — сказал Гаврилов «СЭ».

Как стало известно «СЭ», бюджет «Спартака» к 2023 году составит 8 миллиардов рублей, а к 2024 — снизится в два раза, до 4 миллиардов рублей.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 27 туров.