Газзаев о распродаже «Локомотива» этим летом: «Галактионов сразу же столкнулся с проблемами»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах «Локомотива» на старте сезона.



Этим летом из команды в «Краснодар» ушел нападающий Дмитрий Воробьев. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитники Артем Карпукас и Алексей Батраков в ближайшее время перейдут в «Зенит» и «Галатасарай» соответственно.



«Локомотив» за полгода потерял много лидеров. Ушли Воробьев и Баринов, Карпускас и Батраков вот-вот могут уйти. Потеря четырех ключевых игроков — это серьезный удар. Галактионов сразу же столкнулся с проблемами, а команда выдала один из худших стартов сезона при этом специалисте. Руководству необходимо приобрести новых футболистов, иначе будет очень трудно побороться за призовые места», — сказал Газзаев «СЭ».



«Локомотив» после четырех туров занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России с 3 очками. В следующем туре команда в гостях сыграет с ЦСКА.