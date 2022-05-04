Агент Ваноли отреагировал на новость о сокращении бюджета в «Спартаке»

Итальянский футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о сокращении бюджета в московской команде на 2023 и 2024 год.

«Предстоящее сокращение бюджета «Спартака» никак не повлияет на работу Паоло Ваноли в московской команде! У тренера не будет никаких проблем. Все хорошо, не стоит переживать» — сказал Д'Амико «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, составит около 8 миллиардов рублей.