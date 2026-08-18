Воробьев — о проблемах «Локомотива»: «Я уже в другой команде, поэтому меня это не касается»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос «СЭ» о переходе в кубанский клуб.

— Почему ты решился перейти в «Краснодар»?

— Решил вернуться домой.

— Насколько счастлив, что оказался в родных краях?

— Вы ведь дома счастливы? Вот и я счастлив.

— У «Локомотива» очень много проблем с реализацией, в частности после вашего ухода. Сейчас не самое лучшее положение у команды...

— Так скажем: я уже в другой команде, поэтому меня это не касается, — сказал Воробьев «СЭ».



Воробьев является воспитанником «Краснодара». Он вернулся в команду в июле этого года, подписав с южанами контракт до 2030 года.