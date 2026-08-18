Батракова продали туркам. А чему, собственно, радоваться?

Трансфер полузащитника в «Галатасарай» принесет «Локомотиву» огромные деньги и, возможно, пойдет на пользу самому 21-летнему футболисту. Но для чемпионата России отъезд одной из главных звезд — очень плохая новость.

Всеобщая радость и ликование. «Локомотив» продает Алексея Батракова в «Галатасарай» за огромные для российских клубов деньги. Молодой игрок едет за границу, будет выступать в Лиге чемпионов, клуб заработает больше двух десятков миллионов евро. Красота! Ура! Еще один наш футболист наконец-то едет покорять Европу (хотя географически почти вся Турция находится в Азии).

А почему, собственно, этому должен радоваться обычный болельщик? Для самого Батракова переход, возможно, прекрасен. Для его банковского счета — наверняка. Для агента — тоже. Но футбол существует не только ради бухгалтерии, агентов и карьер.

Ведь еще есть интересы «Локомотива», чемпионата России, болельщиков — тех, кто покупает билеты, абонементы и телевизионные подписки. Есть, наконец, спонсоры и партнеры лиги.

И вот для них продажа Батракова — не замечательная новость, а огромная потеря.

Вы купили один товар, а через четыре тура получили другой

Представим обычного болельщика «Локомотива». Летом он купил абонемент на сезон. Он хотел приходить и смотреть с трибуны на свою команду. На Батракова в том числе. Возможно, даже в первую очередь на Батракова.

Ему интересен лучший молодой футболист клуба, капитан, человек, вокруг которого можно строить команду на годы. Именно такие игроки нередко создают незримую связь между клубом и трибуной.

Но! Прошли четыре тура чемпионата — и этого футболиста продают. Да, согласен, юридически никто болельщику ничего не обещал. У продающего («Локомотива») нет обязательств сохранять состав или даже одного игрока на срок действия абонемента. На нем не написано: «Батраков гарантированно проведет в Черкизове полный сезон».

Но человек фактически приобретал одно, а получает другое. То же самое с телевизионной подпиской. Люди ведь платят за Дзюбу, Глушенкова, Сперцяна, Батракова, Кордобу, Кисляка — за игру, личности, противостояния и звезд.

Чем больше таких футболистов уезжает, тем беднее становится товар, за который зрителю предлагают платить. Разве нет?

Поэтому радоваться продаже Батракова так же естественно (а точнее, неестественно), как театралу радоваться тому, что главного актера труппы после первого спектакля сезона выгодно продали в другой театр. Если бы, конечно, такие «трансферы» существовали в реальности.

Возможно, театр отлично заработал бы, режиссер и агент актера — тоже. А зрителю-то что с этого?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Приобрели деньги, потеряли игрока

Да, деньги немалые. Кто бы спорил. Только еще недавно казалось, что красно-зеленую команду создавали для побед и завоевания трофеев. А не для распродажи.

За два последних года, с конца весны 2024-го, ушли Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Антон Миранчук, Дмитрий Воробьев, Рифат Жемалетдинов, Тимур Сулейманов, Наир Тикнизян, Илья Самошников, Владислав Сарвели, Марио Митай... Список можно продолжить.

Вчера еще оставался Батраков. Но завтра не будет и его. Найдут новых? Незаменимых нет? Обрадуюсь, если так случится. Никогда не болел за «Локо», но еще недавно команда была мне симпатична.

Речь идет не о запасном и не о футболисте, которого можно безболезненно заменить следующим из обширной заявки. Уезжает капитан и один из наиболее ярких российских игроков его поколения — тот, кто приносил голы, очки и притягивал интерес публики.

А сезон уже идет. И складывается для команды, мягко говоря, неважно.

Те, кто радуется продаже Батракова, могут написать сумму трансфера со всеми нулями и повесить ее в рамке на стену. Но эти миллионы не выйдут на поле вместо Алексея в пятом туре.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экономический фактор

Понимаю, что вы найдете сто контраргументов. Но я лишь высказываю мнение. Знаю, что думаю так не один.

Продолжим. Батраков, играя, поднимал не только свою стоимость. Он делал дороже сам чемпионат России. Потому что зритель смотрит футбол ради футболистов, а не ради бухгалтерских отчетов клубов. Ему нужны герои, игроки, дриблеры, технари. Болельщик хочет включить телевизор и сказать сыну: «Смотри, сейчас Батраков получит мяч».

Алексей — тот, кого можно было вынести на афишу, тот, чью футболку хотел купить ребенок. «Локомотив» мог продавать вокруг своего воспитанника мечту о том, что мальчишка из академии может стать капитаном и привести команду к чемпионству.

Вот из этого и складывается стоимость железнодорожников и чемпионата.

А мы почему-то раз за разом пытаемся измерить успех российского футбола странным показателем: сколько наших футболистов и насколько дорого удалось отправить в другую страну.

Продали за 25 миллионов? Молодцы.

За 30? Еще лучше.

За 40? Надо снова идти на Никольскую и устраивать там праздник.

А на кого здесь-то смотреть?

А разве спонсорам клуба, лиги и чемпионата нужен турецкий Батраков? Нет, он им нужен здесь. РПЛ вроде бы должна добиваться, чтобы на ее матчи чаще ходили и чтобы их больше смотрели, чтобы дороже стоили телеправа и реклама. Но одновременно она теряет одного из лучших футболистов.

Какой чемпионат вам кажется интереснее и сильнее — тот, где звезд в один условный период становится больше, или тот, где одна появляется вместо другой, где того, кто уже сверкнул, возможно (а возможно, и нет), удастся заменить другим?

Батракову нужно развиваться? Кто бы спорил. Безусловно.

Футболист вообще не обязан приносить свою карьеру в жертву интересам РПЛ. Если Алексей хочет играть в «Галатасарае», бороться за чемпионство и выходить на поле в Лиге чемпионов, его желание абсолютно понятно.

Только из этого не следует, что мы тоже должны радоваться его отъезду. Любой из нас вправе желать Алексею успеха в Стамбуле и считать его трансфер плохой новостью для российского чемпионата. В этом нет противоречия.

Если ценного специалиста из отечественной компании переманивают за границу на лучшие условия, если там интересный проект и готовы обеспечить его и семью всем необходимым, для него это прекрасная новость. А для компании, которая его теряет, — нет. С Батраковым примерно то же самое.

Он сделал свой выбор. Это его жизнь и карьера. Но «Галатасарай» — не «Барселона» и не «Реал». Так с чего нам радоваться переезду из России в Турцию?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Когда уже уедет?»

У вас не появляется иногда ощущение, что нашему футболу навязан, если хотите, комплекс неполноценности?

Как только появляется интересный молодой игрок, сразу начинаются прикидки, разговоры, вопросы: а когда же он уедет, куда отправится, кому он может пригодиться? Там. В Западной Европе.

Словно следующей главной целью обязательно и как можно скорее должен стать отъезд — туда, где молочные реки и кисельные берега, где в партнерах будут исключительно Месси и Криштиану, а для командных и личных призов нужно будет открыть музей и склад.

Почему плохо (неправильно) желать, чтобы Батраков еще три-четыре года играл за «Локомотив»? Чтобы стал чемпионом. Чтобы на него ходили. Чтобы ради него включали телевизор. Чтобы вокруг него росли новые молодые футболисты.

Чтобы «Спартак», «Зенит» и ЦСКА, команды Евсеева и Талалаева, приезжая играть в Черкизово, ломали голову, как остановить Батракова.

Наверное, «Локомотив» действительно согласовал выгодную сделку. Может быть, в будущем этот трансфер будут приводить как пример удачной работы школы и клуба: воспитали, помогли дорасти до первой команды, получили десятки миллионов. (И грамотно их реинвестировали?)

Но сегодня (и в пятом туре) хочется смотреть футбол. Я больше 20 лет внимательнее слежу за судьями и их работой, но успеваю заметить и тех, кто играет (не просто бегает и борется, а играет).

А в российском футболе станет на одного Батракова меньше. На одного большого игрока — я не о габаритах.

Да, поздравить можно Батракова, его представителей. Можно признать, что клуб выторговал хорошие деньги. (Полностью ли сумма пойдет «Локомотиву»?)

Но нас с вами, тех, кто любит российский чемпионат, поздравлять не с чем. Наш футбол только что стал беднее.