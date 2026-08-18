РПЛ опубликовала расписание чемпионата до конца года
РПЛ представила расписание чемпионата России сезона-2026/27 до конца года — с 10-го по 17-е туры включительно.
10-й тур пройдет с 9 по 11 октября, 17-й тур — с 4 по 7 декабря. Пауза на международные матчи придется на 9-19 ноября 2026 года.
10-й тур
9 октября (пятница)
19:30 «Ростов» — «Акрон»
10 октября (суббота)
13:00 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
15:15 «Факел» — «Локомотив»
17:30 «Крылья Советов» — «Спартак»
19:30 «Краснодар» — «Зенит»
11 октября (воскресенье)
14:00 «Ахмат» — «Балтика»
16:30 ЦСКА — «Родина»
19:30 «Рубин» — «Динамо»
11-й тур
17 октября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» — «Факел»
16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
19:30 «Локомотив» — «Краснодар»
18 октября (воскресенье)
14:00 «Зенит» — «Ахмат»
16:15 «Динамо» — ЦСКА
18:30 «Спартак» — «Рубин»
20:45 «Балтика» — «Ростов»
19 октября (понедельник)
19:30 «Родина» — «Оренбург»
12-й тур
23 октября (пятница)
19:30 «Ахмат» — «Оренбург»
24 октября (суббота)
12:45 «Акрон» — «Динамо»
15:00 «Факел» — «Родина»
17:15 «Рубин» — «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» — «Балтика»
25 октября (воскресенье)
13:45 «Ростов» — «Локомотив»
16:00 ЦСКА — «Спартак»
18:30 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)
13-й тур
31 октября (суббота)
15:15 «Рубин» — «Факел»
17:30 «Динамо» — «Ахмат»
19:45 «Родина» — «Краснодар»
1 ноября (воскресенье)
13:00 «Оренбург» — ЦСКА
15:15 «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
17:30 «Балтика» — «Акрон»
19:45 «Локомотив» — «Спартак»
2 ноября (понедельник)
18:00 «Крылья Советов» — «Зенит»
14-й тур
6 ноября (пятница)
19:30 «Локомотив» — «Рубин»
7 ноября (суббота)
14:00 «Факел» — «Динамо»
16:30 «Ахмат» — «Родина»
19:30 «Краснодар» — ЦСКА
8 ноября (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»
16:15 «Спартак» — «Акрон»
18:30 «Зенит» — «Ростов»
20:45 «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)
Международная пауза
15-й тур
20 ноября (пятница)
19:30 «Ростов» — «Крылья Советов»
21 ноября (суббота)
13:00 «Оренбург» — «Балтика»
15:15 «Акрон» — «Факел»
17:30 «Рубин» — «Зенит»
19:45 ЦСКА — «Ахмат»
22 ноября (воскресенье)
14:00 «Динамо» — «Краснодар»
16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
19:00 «Родина» — «Локомотив»
16-й тур
28 ноября (суббота)
14:00 «Рубин» — «Акрон»
16:30 ЦСКА — «Зенит»
19:00 «Балтика» — «Ахмат»
29 ноября (воскресенье)
13:00 «Оренбург» — «Родина»
15:15 «Ростов» — «Краснодар»
17:30 «Крылья Советов» — «Динамо»
19:45 «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)
30 ноября (понедельник)
19:30 «Факел» — «Спартак»
17-й тур
4 декабря (пятница)
19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
5 декабря (суббота)
13:00 «Акрон» — «Оренбург»
15:15 «Родина» — ЦСКА
17:30 «Зенит» — «Балтика»
19:45 «Ахмат» — «Локомотив»
6 декабря (воскресенье)
14:30 «Факел» — «Ростов»
17:00 «Спартак» — «Динамо»
19:30 «Краснодар» — «Рубин»
По итогам четырех туров РПЛ сезона-2025/26 турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар» с 12 очками. На втором месте располагается «Зенит» (9 очков), на третьем — «Спартак» (9). Следом идут махачкалинское «Динамо» (9), ЦСКА (8) и «Балтика» (6).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0