РПЛ опубликовала расписание чемпионата до конца года

РПЛ представила расписание чемпионата России сезона-2026/27 до конца года — с 10-го по 17-е туры включительно.

10-й тур пройдет с 9 по 11 октября, 17-й тур — с 4 по 7 декабря. Пауза на международные матчи придется на 9-19 ноября 2026 года.

10-й тур

9 октября (пятница)

19:30 «Ростов» — «Акрон»

10 октября (суббота)

13:00 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)

15:15 «Факел» — «Локомотив»

17:30 «Крылья Советов» — «Спартак»

19:30 «Краснодар» — «Зенит»

11 октября (воскресенье)

14:00 «Ахмат» — «Балтика»

16:30 ЦСКА — «Родина»

19:30 «Рубин» — «Динамо»

11-й тур

17 октября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Факел»

16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»

19:30 «Локомотив» — «Краснодар»

18 октября (воскресенье)

14:00 «Зенит» — «Ахмат»

16:15 «Динамо» — ЦСКА

18:30 «Спартак» — «Рубин»

20:45 «Балтика» — «Ростов»

19 октября (понедельник)

19:30 «Родина» — «Оренбург»

12-й тур

23 октября (пятница)

19:30 «Ахмат» — «Оренбург»

24 октября (суббота)

12:45 «Акрон» — «Динамо»

15:00 «Факел» — «Родина»

17:15 «Рубин» — «Крылья Советов»

19:30 «Краснодар» — «Балтика»

25 октября (воскресенье)

13:45 «Ростов» — «Локомотив»

16:00 ЦСКА — «Спартак»

18:30 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)

13-й тур

31 октября (суббота)

15:15 «Рубин» — «Факел»

17:30 «Динамо» — «Ахмат»

19:45 «Родина» — «Краснодар»

1 ноября (воскресенье)

13:00 «Оренбург» — ЦСКА

15:15 «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»

17:30 «Балтика» — «Акрон»

19:45 «Локомотив» — «Спартак»

2 ноября (понедельник)

18:00 «Крылья Советов» — «Зенит»

14-й тур

6 ноября (пятница)

19:30 «Локомотив» — «Рубин»

7 ноября (суббота)

14:00 «Факел» — «Динамо»

16:30 «Ахмат» — «Родина»

19:30 «Краснодар» — ЦСКА

8 ноября (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»

16:15 «Спартак» — «Акрон»

18:30 «Зенит» — «Ростов»

20:45 «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

Международная пауза

15-й тур

20 ноября (пятница)

19:30 «Ростов» — «Крылья Советов»

21 ноября (суббота)

13:00 «Оренбург» — «Балтика»

15:15 «Акрон» — «Факел»

17:30 «Рубин» — «Зенит»

19:45 ЦСКА — «Ахмат»

22 ноября (воскресенье)

14:00 «Динамо» — «Краснодар»

16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»

19:00 «Родина» — «Локомотив»

16-й тур

28 ноября (суббота)

14:00 «Рубин» — «Акрон»

16:30 ЦСКА — «Зенит»

19:00 «Балтика» — «Ахмат»

29 ноября (воскресенье)

13:00 «Оренбург» — «Родина»

15:15 «Ростов» — «Краснодар»

17:30 «Крылья Советов» — «Динамо»

19:45 «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)

30 ноября (понедельник)

19:30 «Факел» — «Спартак»

17-й тур

4 декабря (пятница)

19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»

5 декабря (суббота)

13:00 «Акрон» — «Оренбург»

15:15 «Родина» — ЦСКА

17:30 «Зенит» — «Балтика»

19:45 «Ахмат» — «Локомотив»

6 декабря (воскресенье)

14:30 «Факел» — «Ростов»

17:00 «Спартак» — «Динамо»

19:30 «Краснодар» — «Рубин»

По итогам четырех туров РПЛ сезона-2025/26 турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар» с 12 очками. На втором месте располагается «Зенит» (9 очков), на третьем — «Спартак» (9). Следом идут махачкалинское «Динамо» (9), ЦСКА (8) и «Балтика» (6).