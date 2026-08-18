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РПЛ опубликовала расписание чемпионата до конца года

Алина Савинова

РПЛ представила расписание чемпионата России сезона-2026/27 до конца года — с 10-го по 17-е туры включительно.

10-й тур пройдет с 9 по 11 октября, 17-й тур — с 4 по 7 декабря. Пауза на международные матчи придется на 9-19 ноября 2026 года.

10-й тур

9 октября (пятница)

19:30 «Ростов» — «Акрон»

10 октября (суббота)

13:00 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
15:15 «Факел» — «Локомотив»
17:30 «Крылья Советов» — «Спартак»
19:30 «Краснодар» — «Зенит»

11 октября (воскресенье)

14:00 «Ахмат» — «Балтика»
16:30 ЦСКА — «Родина»
19:30 «Рубин» — «Динамо»

11-й тур

17 октября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» — «Факел»
16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»
19:30 «Локомотив» — «Краснодар»

18 октября (воскресенье)

14:00 «Зенит» — «Ахмат»
16:15 «Динамо» — ЦСКА
18:30 «Спартак» — «Рубин»
20:45 «Балтика» — «Ростов»

19 октября (понедельник)

19:30 «Родина» — «Оренбург»

12-й тур

23 октября (пятница)

19:30 «Ахмат» — «Оренбург»

24 октября (суббота)

12:45 «Акрон» — «Динамо»
15:00 «Факел» — «Родина»
17:15 «Рубин» — «Крылья Советов»
19:30 «Краснодар» — «Балтика»

25 октября (воскресенье)

13:45 «Ростов» — «Локомотив»
16:00 ЦСКА — «Спартак»
18:30 «Зенит» — «Динамо» (Махачкала)

13-й тур

31 октября (суббота)

15:15 «Рубин» — «Факел»
17:30 «Динамо» — «Ахмат»
19:45 «Родина» — «Краснодар»

1 ноября (воскресенье)

13:00 «Оренбург» — ЦСКА
15:15 «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
17:30 «Балтика» — «Акрон»
19:45 «Локомотив» — «Спартак»

2 ноября (понедельник)

18:00 «Крылья Советов» — «Зенит»

14-й тур

6 ноября (пятница)

19:30 «Локомотив» — «Рубин»

7 ноября (суббота)

14:00 «Факел» — «Динамо»
16:30 «Ахмат» — «Родина»
19:30 «Краснодар» — ЦСКА

8 ноября (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»
16:15 «Спартак» — «Акрон»
18:30 «Зенит» — «Ростов»
20:45 «Балтика» — «Динамо» (Махачкала)

Международная пауза

15-й тур

20 ноября (пятница)

19:30 «Ростов» — «Крылья Советов»

21 ноября (суббота)

13:00 «Оренбург» — «Балтика»
15:15 «Акрон» — «Факел»
17:30 «Рубин» — «Зенит»
19:45 ЦСКА — «Ахмат»

22 ноября (воскресенье)

14:00 «Динамо» — «Краснодар»
16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»
19:00 «Родина» — «Локомотив»

16-й тур

28 ноября (суббота)

14:00 «Рубин» — «Акрон»
16:30 ЦСКА — «Зенит»
19:00 «Балтика» — «Ахмат»

29 ноября (воскресенье)

13:00 «Оренбург» — «Родина»
15:15 «Ростов» — «Краснодар»
17:30 «Крылья Советов» — «Динамо»
19:45 «Локомотив» — «Динамо» (Махачкала)

30 ноября (понедельник)

19:30 «Факел» — «Спартак»

17-й тур

4 декабря (пятница)

19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»

5 декабря (суббота)

13:00 «Акрон» — «Оренбург»
15:15 «Родина» — ЦСКА
17:30 «Зенит» — «Балтика»
19:45 «Ахмат» — «Локомотив»

6 декабря (воскресенье)

14:30 «Факел» — «Ростов»
17:00 «Спартак» — «Динамо»
19:30 «Краснодар» — «Рубин»

По итогам четырех туров РПЛ сезона-2025/26 турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар» с 12 очками. На втором месте располагается «Зенит» (9 очков), на третьем — «Спартак» (9). Следом идут махачкалинское «Динамо» (9), ЦСКА (8) и «Балтика» (6).

Источник: https://premierliga.ru/news/33856/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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