«Безумие, я этого не понимаю». Двалишвили возмутился из-за флага России в октагоне после победы Махачева

Дал дополнительную мотивацию Яну перед октябрьским поединком.

Боец UFC Мераб Двалишвили возмутился из-за демонстрации флага России командой Хабиба Нурмагомедова после боя Ислам Махачев — Иэн Гэрри, в котором наш соотечественник одержал победу. Примечательно, что грузин в октябре проведет поединок против Петра Яна, постоянно использующего национальную символику.

«Мне они не позволяют использовать мой флаг»

Триколор появился в октагоне сразу после объявления судейских записок — 49:46, 49:46, 48:47 в пользу Ислама. Правда, долгое время зрители не понимали, что на нем написано, поскольку флаг держали вверх ногами. Вскоре ошибку исправили. На каждом из цветов были указаны имена — Ислам, Хабиб, Усман.

Грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили это действие почему-то возмутило.

«Я думал, им не позволят использовать этот флаг. Он забанен везде в мире, а они показывают его в UFC. Безумие, я этого не понимаю. Особенно, учитывая, что на флаге есть имена», — заявил он во время стрима с Ниной Драмой.

Впрочем, Мераб вскоре раскрыл настоящую причину своего недовольства — ему самому запрещали использовать грузинскую символику в октагоне.

«Мне они не позволяют использовать мой флаг. Выходить на бой с ним можно, но держать в октагоне — нет. Я не понимаю», — возмутился Двалишвили.

Петр Ян. Фото Getty Images

Противостояние с Яном

Несмотря на запреты от организаторов, на турнирах UFC флаг постоянно демонстрирует россиянин Петр Ян.

«Блин, мне даже когда запрещали, я выходил с ним. Я говорил: «Я не пойду без флага!» Я считаю, выходить с флагом своей страны — это очень круто, тем более в нынешнее время. Каждый уважающий себя спортсмен делает так», — объяснял он свою позицию в интервью «СЭ».

Интересно, что интервью состоялось в октябре прошлого года — именно после победного поединка с Двалишвили. Тогда Ян тоже отмечал выигранный бой с триколором.

Дополнительную остроту высказываниям Мераба придает тот факт, что на днях промоушен объявил об их третьем поединке с Петром — он состоится на турнире UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.

Пока счет в их личном противостоянии — 1-1. В первом бою единогласным решением судей победил Двалишвили, а во втором — Ян.