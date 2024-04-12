В «Зените» сообщили, что Фернандес перенес операцию

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии здоровья защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса.

Ранее главный тренер петербургского клуба Сергей Семак сообщил, что 33-летний футболист пропустит матч 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Были проблемы неврологического характера, но ему была произведена операция. Она прошла успешно. Он приступает к реабилитации», — сказал Медведев «СЭ».

Матч между командами пройдет 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Иванов.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.