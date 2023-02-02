Гаджиев: «Важно, чтобы Павлюченко сам был готов вернуться в футбол»

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что экс-нападающий «Локомотива», «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу» в Кубке России.

«Футбол — это не только спорт, но и бизнес вместе с шоу. «Анжи» же в свое время много пользы на этом выгадал, позвав к себе Роберто Карлоса. Тут важно то, чтобы Павлюченко сам был готов к этому шагу, к возвращению в футбол. В «Уфе» много разных акций проводилось, Газизов умеет там создать такую атмосферу. Надеюсь, что болельщики еще помнят Спящего гиганта. Если да, то тогда акция «Уфы» точно удастся», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

«Уфа» после 20 туров в ФНЛ идет на 16-м месте, набрав 18 очков.