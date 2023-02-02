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Сегодня, 16:05

Гаджиев: «Важно, чтобы Павлюченко сам был готов вернуться в футбол»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость о том, что экс-нападающий «Локомотива», «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко может сыграть за «Уфу» в Кубке России.

«Футбол — это не только спорт, но и бизнес вместе с шоу. «Анжи» же в свое время много пользы на этом выгадал, позвав к себе Роберто Карлоса. Тут важно то, чтобы Павлюченко сам был готов к этому шагу, к возвращению в футбол. В «Уфе» много разных акций проводилось, Газизов умеет там создать такую атмосферу. Надеюсь, что болельщики еще помнят Спящего гиганта. Если да, то тогда акция «Уфы» точно удастся», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

«Уфа» после 20 туров в ФНЛ идет на 16-м месте, набрав 18 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-vazhno-chtobyi-pavlyuchenko-sam-byil-gotov-vernutsya-v-futbol
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ФК Уфа
Гаджи Гаджиев
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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