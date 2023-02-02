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Булыкин объяснил, почему поддерживает решение Павлюченко возобновить карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о заявлении экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко возобновить карьеру.

«Насколько я понял, он сыграет за «Уфу» одну игру, чтобы забить гол. Это красивая история для футбола, для шоу, популяризации и для того, чтобы молодое поколение узнало о рекордах предыдущего поколения. Это тоже хорошо для них, ветеранов нужно чтить, уважать и это здорово, что есть такие акции и клубы идут навстречу таким инициативам», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Таким образом, 41-летний футболист сможет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10618841-bulykin-obyasnil-pochemu-podderzhivaet-reshenie-pavlyuchenko-vozobnovit-kareru.html
Дмитрий Булыкин
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Уфа
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