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Франсуа Камано прокомментировал перенос матча сборной Гвинеи с Марокко из-за вооруженного переворота

15:14
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Нападающий «Локомотива» и сборной Гвинеи Франсуа Камано прокомментировал перенос матча национальной команды с Марокко в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Я бы не хотел комментировать ситуацию в Гвинее. Это уже в прошлом. Это событие, переворот. Я готовился к игре с Марокко, но она не состоялась. Вы знаете, почему. Поэтому я не терял концентрацию, был в фокусе. Я знал, что в России меня ждут и предстоят тяжелые матчи. У меня состоялись телефонные разговоры с главным тренером, он оказал мне поддержку. Я вернулся с большим настроем побеждать. «Локомотив» в очень хорошем игровом моменте. Мы должны продолжать и дальше так играть», — заявил Камано.

Матч Гвинея — Марокко был перенесен из-за вооруженного переворота. Игра должна была состояться 6 сентября.

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Артем Бухаев все материалы автора

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