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Николич — о матче с «Марселем»: «У команды особенный стиль игры. Мы специально готовились ним»

15:06
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о готовности команды к матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем».

«У нас хорошо начался сезон. Беспроигрышная серия, команда в хорошей форме. Российский чемпионат и Лига Европы — это разные истории. У нас очень сильная группа, очень интересная. Можно сказать, что на уровне Лиги чемпионов. Команды в нашей группе усилились, они готовы к играм. Очень рад, что у нас такая группа. Я уверен в нашей команде. Знаю, что ребята будут полностью отдаваться на поле, показывать дерзость на поле.

Рад, что болельщики буду на стадионе. Я гордился в прошлом году за Россию, что у нас были болельщики. С болельщиками — это другая игра. Уверен, они будут поддерживать нашу команду.

В «Марселе» особенный стиль игры. Мы специально готовились к ним, не буду обсуждать это. Мне кажется, что мы хорошо готовы», — рассказал Марко Николич.

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится 16 сентября на Стадионе «Локомотив» Москва. Начало игры — в 19.45 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора

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