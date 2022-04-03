Бикфалви о неназначенном пенальти в конце матча с ЦСКА: «Было касание, но судья решил, что пенальти нет»

Форвард «Урала» Бикфалви высказался о решении судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА в конце матча

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал ничью в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2).

— Что скажете по игре?

— Хорошо сыграли. Плохо, что потеряли три очка.

— Какое у тебя мнение по неназначенному пенальти?

— Эпизод на поле не видел, потом мне показали на экране. Было касание, но судья так решил, что пенальти нет.

— Какие мысли о продолжении карьеры? Обсуждаете возможный вылет?

— Следующая игра будет дома. Мы не должны думать, что вылетим. Еще неизвестно, введут ли мораторий на вылет. Я пока здесь, в клубе.

— Тянул ли эпизод с Гбаменом на красную карточку?

— Момент с Гбаменом не видел. Были эмоции. Думаю, желтая максимум. Возможно, оранжевая.

— Так много скандалов судейских в последних матчах. Что думаешь об этом?

— Сегодня нормально судили 90 минут.

На 90+4-й минуте матча главный судья Игорь Панин после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Урала». Полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал 11-метровый и сравнял счет.

Двумя минутами позднее защитник «Урала» Лео Гогличидзе столкнулся с игроком армейцев Егором Ушаковым в штрафной армейцев. После просмотра повтора эпизода Панин решил не назначать пенальти в ворота ЦСКА, а затем дал свисток о завершении матча.