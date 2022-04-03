Шатов: «Не могу сказать, что я недоволен судейством»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов дал оценку судейству в мате 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Не могу сказать, что я недоволен судейством. Судья не поставил пенальти, но я не могу спорить с его решением. Я не смотрел эпизоды. Надо готовиться к следующей игре. Хотелось бы, чтобы пенальти поставили, но я не хочу говорить, что сегодня убили матч. Смысл менять мое решение после просмотра?» — заявил Шатов.

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице первенства страны с 43 очками в 23 матчах. Подопечные Игоря Шалимова занимают 13-е место в таблице с 21 очком в 23 матчах.

В следующем матче ЦСКА встретится с подмосковными «Химками» на выезде 9 апреля. «Урал» на следующий день примет самарские «Крылья Советов».