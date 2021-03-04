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Полиция проводит проверку по попытке самоубийства Мамаевой

11:21
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Полиция начала проверку по попытке самоубийства супруги полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Аланы, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, девушка лежит в отделении токсикологии с диагнозом «отравление». Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В среду, 3 марта, супруга Мамаева в Instagram сообщила, что футболист изменил ей во время сборов в Испании. После этого заявления она опубликовала фото предполагаемой любовницы и ее номер телефона. Позднее девушка ответила супруге игрока «Ростова». Вечером, 3 марта, знакомые Мамаевой сообщили, что она совершила попытку самоубийства. Сообщалось, что Алану госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/6248

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