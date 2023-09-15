Форвард ЦСКА Н'Диайе перешел в «Раднички»

ЦСКА объявил о переходе нападающего Лассана Н'Диайе в сербский клуб «Раднички».

22-летний малиец перешел в ЦСКА в 2018 году. С того момента он провел 20 матчей за молодежную команду армейцев, отличившись шестью забитыми мячами.

В прошедших сезонах Н'Диайе на правах аренды играл за болгарскую «Арду», «Текстильщик», «Велес» и шведскую «Эскильстуну».