Форвард ЦСКА Н'Диайе перешел в «Раднички»
ЦСКА объявил о переходе нападающего Лассана Н'Диайе в сербский клуб «Раднички».
22-летний малиец перешел в ЦСКА в 2018 году. С того момента он провел 20 матчей за молодежную команду армейцев, отличившись шестью забитыми мячами.
В прошедших сезонах Н'Диайе на правах аренды играл за болгарскую «Арду», «Текстильщик», «Велес» и шведскую «Эскильстуну».
Источник: ФК ЦСКА
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